Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье мать вывела 10-летнюю дочку из горящего дома

В Пермском крае на пожаре спаслись жильцы частного дома.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

Из-за неисправной электропроводки вчера, 6 апреля, в деревне Ефимово в Сивинском муниципальном округе загорелся частный дом. Огонь быстро охватил деревянное жилое строение и веранду.

Когда к месту прибыли пожарные, дом уже горел по всей площади. К счастью, его обитателям удалось выбраться наружу.

— Мама вывела через дверной проем на свежий воздух 10-летнюю дочку, — рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. — Площадь пожара составила 66 квадратных метра, погибших и травмированных нет.

Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, дом загорелся из-за проблем с электропроводкой.

МЧС