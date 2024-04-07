В Прикамье мать вывела 10-летнюю дочку из горящего дома

Из-за неисправной электропроводки вчера, 6 апреля, в деревне Ефимово в Сивинском муниципальном округе загорелся частный дом. Огонь быстро охватил деревянное жилое строение и веранду.
Когда к месту прибыли пожарные, дом уже горел по всей площади. К счастью, его обитателям удалось выбраться наружу.
— Мама вывела через дверной проем на свежий воздух 10-летнюю дочку, — рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. — Площадь пожара составила 66 квадратных метра, погибших и травмированных нет.
Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, дом загорелся из-за проблем с электропроводкой.