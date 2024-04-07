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Рабочий умер в тоннеле при прокладке метро в Кировском районе в Петербурге

«Метрострой» выразил соболезнования из-за гибели рабочего на объекте в Кировском районе Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Новый рабочий день для строителя из Петербурга стал последним не только в бригаде, но и в жизнь. Специалист внезапно скончался на одном из незаконченных объектов подземки в Кировском районе Северной столицы. Информацию об этом SPB.KP.RU подтвердили в пресс-службе «Метростроя».

— Трагедия произошла 6 апреля в Кировском районе со специалистом подрядной организации. Правоохранители и компания выясняют обстоятельства случившегося. «Метрострой Северной столицы» окажет всестороннее содействие в разбирательстве. Выражаем глубокие соболезнования близким и родным, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Кроме того, представители «Метростроя» заявили, что руководство организует внеплановые проверки на всех объектах. По предварительным данным, мертвое тело в одном из тоннелей коричневой ветки нашел бригадир.

Ранее SPB.KP.RU писала, что рабочий погиб от удара током на заводе в Сланцах.

несчастный случай