Рабочий умер в тоннеле при прокладке метро в Кировском районе в Петербурге

Новый рабочий день для строителя из Петербурга стал последним не только в бригаде, но и в жизнь. Специалист внезапно скончался на одном из незаконченных объектов подземки в Кировском районе Северной столицы. Информацию об этом SPB.KP.RU подтвердили в пресс-службе «Метростроя».