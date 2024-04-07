Могилы ушли под воду на воронежском кладбище: видео

В Воронеже затопило часть кладбища в отдаленном микрорайоне Краснолесный, сообщают горожане в социальных сетях. Под воду ушли захоронения, расположенные в новой части погоста. Видео появилось в Сети в субботу, 6 апреля.
О подтоплении в старой части кладбища не сообщается. Могилы в низине ушли под воду в результате таяния большого объема снега и подъема грунтовых вод.
В Воронеже сейчас установилась теплая погода и снег растаял быстро. Подобное не обязательно будет происходить в последующие годы. О каких-либо обращениях местных жителей в связи с подтоплением на текущий момент неизвестно.
В связи с половодьем по состоянию на 6 апреля в Воронежской области было затоплено 10 низководных мостов в 7 разных муниципальных образованиях, а также 29 приусадебных участков в Новоусманском и Верхнехавском районах.
Ранее в Сети также появилась информация о возможном осквернении могилы лейтенанта военной разведки на Коминтерновском кладбище Воронежа. Полиция начала проверку. В мэрии сообщили, что системных случаев вандализма подобного рода на кладбище не фиксировалось, и высказали предположение, что речь может идти о провокации.