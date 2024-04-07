Могилы ушли под воду на воронежском кладбище: видео

Ранее в Сети также появилась информация о возможном осквернении могилы лейтенанта военной разведки на Коминтерновском кладбище Воронежа. Полиция начала проверку. В мэрии сообщили, что системных случаев вандализма подобного рода на кладбище не фиксировалось, и высказали предположение, что речь может идти о провокации.