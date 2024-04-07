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Паводки в Кульсары: в МЧС сообщили о гибели двух человек

Тела двоих мужчин, отправившихся на обследование затопленного дома, нашли в Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

«Сегодня 7 апреля около 11 часов утра силами ДЧС Атырауской области найдены тела двух мужчин без признаков жизни», — сообщили в МЧС.

Как сообщили в ведомстве, 6 апреля в Кульсары Жылыойского района мужчина 1974 года рождения со своим другом, самостоятельно, без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома и, съехав с дороги в кювет, перевернулись.

Всего в поисковых работах были задействованы три человека личного состава и одно плавательное средство. МЧС призывает граждан быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

несчастный случай