Паводки в Кульсары: в МЧС сообщили о гибели двух человек

Как сообщили в ведомстве, 6 апреля в Кульсары Жылыойского района мужчина 1974 года рождения со своим другом, самостоятельно, без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома и, съехав с дороги в кювет, перевернулись.