Молодая компания на Porsche Cayenne влетела в КамАЗ под Волгоградом

Трагическое дорожно-транспортное происшествие унесло в ночь с 5 на 6 апреля жизнь молодого человека. Трое его друзей в больнице, сообщают в волгоградском главке МВД.
По данным пресс-службы ведомства, авария случилась в половину четвертого ночи на московской трассе. За рулем Porsche Cayenne находился 22-летний парень. На территории Новоаннинского района на 725-м километре он не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим КамАЗом с полуприцепом и врезался в фуру на полном ходу.
На месте скончался 26-летний пассажир иномарки. Бригада скорой медпомощи доставила в больницу его 21-летнего и 19-летнего товарищей, а также водителя Porsche. Ранее стало известно, что массовым ДТП в Камышине займется волгоградский Следком.