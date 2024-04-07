Молодая компания на Porsche Cayenne влетела в КамАЗ под Волгоградом

По данным пресс-службы ведомства, авария случилась в половину четвертого ночи на московской трассе. За рулем Porsche Cayenne находился 22-летний парень. На территории Новоаннинского района на 725-м километре он не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим КамАЗом с полуприцепом и врезался в фуру на полном ходу.