Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в уфимском Сипайлово

UPD: В МЧС уточнили, что открытое горение локализовано и ликвидировано. На открытой площадке произошло возгорание пустых пластиковых кубовых емкостей, огонь быстро перекинулся на рядом расположенное двухэтажное здание автосервиса. Погибших и травмированных нет.