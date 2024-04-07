Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в уфимском Сипайлово

Напомним, сегодня днем на улице Чудской загорелись кубовые пластиковые емкости на площади 200 кв. м.
Прокурор города Сергей Воронов находится на месте происшествия и координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.
Прокуратура установит все обстоятельства и причины случившегося, даст оценку собственникам и арендаторам помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.
UPD: В МЧС уточнили, что открытое горение локализовано и ликвидировано. На открытой площадке произошло возгорание пустых пластиковых кубовых емкостей, огонь быстро перекинулся на рядом расположенное двухэтажное здание автосервиса. Погибших и травмированных нет.
Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Для замера вредных веществ в воздухе привлечена лаборатория Госкомитета РБ по ЧС.