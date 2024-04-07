Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в уфимском Сипайлово

Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: прокуратура Башкирии

Напомним, сегодня днем на улице Чудской загорелись кубовые пластиковые емкости на площади 200 кв. м.

Прокурор города Сергей Воронов находится на месте происшествия и координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Прокуратура установит все обстоятельства и причины случившегося, даст оценку собственникам и арендаторам помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.

UPD: В МЧС уточнили, что открытое горение локализовано и ликвидировано. На открытой площадке произошло возгорание пустых пластиковых кубовых емкостей, огонь быстро перекинулся на рядом расположенное двухэтажное здание автосервиса. Погибших и травмированных нет.

Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Для замера вредных веществ в воздухе привлечена лаборатория Госкомитета РБ по ЧС.

пожары