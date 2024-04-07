В Казани дома Советского района на сутки останутся без воды

Из-за работ на водопроводе ряд домов Советского района Казани на сутки останется без водоснабжения. Воды не будет с 16 апреля 9.00 до 17 апреля 11.00.
Отключение коснется 32 многоквартирных домов, полный список адресов которых можно найти по ссылке. Под ограничения попадают 2 школы, 3 детсада, санаторий, 61 административное здание, 3 котельные, 12 гостиниц и 3135 частных дома.
Для размещения цистерны с водой необходимо оставить заявку по номеру телефона:
Ранее в Татарстане приступили к капремонту 330 многоквартирных жилых домов.