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В Казани дома Советского района на сутки останутся без воды

Отключение коснется 32 домов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за работ на водопроводе ряд домов Советского района Казани на сутки останется без водоснабжения. Воды не будет с 16 апреля 9.00 до 17 апреля 11.00.

Отключение коснется 32 многоквартирных домов, полный список адресов которых можно найти по ссылке. Под ограничения попадают 2 школы, 3 детсада, санаторий, 61 административное здание, 3 котельные, 12 гостиниц и 3135 частных дома.

Для размещения цистерны с водой необходимо оставить заявку по номеру телефона: 8 (843) 231−62−60.

Ранее в Татарстане приступили к капремонту 330 многоквартирных жилых домов.

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