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Трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом в Камышине

В Волгоградской области трое детей отравились угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

Трое детей от 4 до 15 лет отравились угарным газом в одном из частных домов Камышине. Несовершеннолетних вовремя госпитализировали в больницу и обеспечили лечение. Сейчас их жизни вне опасности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

— В больницу доставлены пациенты 15, 13 и 4 лет, состояние каждого оценивается как удовлетворительное, — рассказали в облздраве.

Сейчас все трое детей на лечении в Камышинской ЦРБ. Медики на постоянной связи с токсикологами 25-й больницы, проводят с ними консультации. У ребят наблюдается положительная динамика, они идут на поправку.