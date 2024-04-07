Трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом в Камышине

Трое детей от 4 до 15 лет отравились угарным газом в одном из частных домов Камышине. Несовершеннолетних вовремя госпитализировали в больницу и обеспечили лечение. Сейчас их жизни вне опасности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.
— В больницу доставлены пациенты 15, 13 и 4 лет, состояние каждого оценивается как удовлетворительное, — рассказали в облздраве.
Сейчас все трое детей на лечении в Камышинской ЦРБ. Медики на постоянной связи с токсикологами 25-й больницы, проводят с ними консультации. У ребят наблюдается положительная динамика, они идут на поправку.