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В Алматы ощутили землетрясение

7 апреля в 13:46 жители и гости Алматы почувствовали землетрясение в 2 балла, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным алматинских сейсмологов, эпицентр расположен в 460 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 12.5. Магнитуда MPV — 5.3. Глубина — 20 км.

В текущем году в мегаполисе произошло два сильных землетрясения. Первое произошло в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы, сообщили в МЧС.

Вторые подземные толчки произошли 4 марта 2024 года. Тогда в городе прозвучали сирены, сила толчков составила 5 баллов.

Как сообщили в Департаменте по ЧС мегаполиса, Алматы находится в 9−10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.

Алматинцам важно составить семейный или коллективный план действий при землетрясении:

  • заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения;
  • определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами;
  • определить кратчайший путь эвакуации из здания, либо занять внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.

Спасатели рекомендуют соблюдать 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:

  • Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;
  • отойдите от мебели, окон, люстры;
  • найдите укрытие — «треугольники жизни» (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен);покиньте здание (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);отключите воду, газ, электричество;
  • возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее;
  • при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

После эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения.

Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.

Услышав сигнал «Внимание всем!» нужно включить доступные средства оповещения, к примеру, приемник в «тревожном чемоданчике», и действовать согласно полученной инструкции.

Для безопасности от вторичных факторов землетрясения рекомендуется провести неструктурное сейсмоусиление помещений (комнат), это работы по прикреплению габаритной мебели к стенам помещений.