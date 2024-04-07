В Алматы ощутили землетрясение

В текущем году в мегаполисе произошло два сильных землетрясения. Первое произошло в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы, сообщили в МЧС.