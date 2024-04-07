«Находился за пределами страны». 19-летнего минчанина судили за уклонение от призыва в армию

В Минске судили 19-летнего уклониста, сообщило агентство «Минск-Новости».
Выездное судебное заседание проходило в Военном комиссариате Фрунзенского района. Фигурантом уголовного дела стал 19-летний минчанин, которому инкриминировали уклонение от призыва на воинскую службу.
Так, 2 мая 2023-го минчанин, будучи призывником, не явился в военкомат на заседание призывной комиссии, так как находился за пределами страны. При этом накануне молодой человек был признан годным к прохождению срочной воинской службы и под подпись уведомлен об уголовной ответственности за уклонение от призывных мероприятий.
— Фигурант не принял это во внимание и никаких оправдательных документов не предоставил, — прокомментировала помощник прокурора Фрунзенского района Ульяна Тишкевич.
Свою вину по уголовному делу минчанин признал полностью и в содеянном раскаялся. Известно, что он работает менеджером в частной компании и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Суд признал уклониста виновным и приговорил к 1 году лишения свободы. Однако наказание не будут приводить в исполнение, если в течение одного года испытательного срока он не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности (уведомлять милицию об отъездах на срок более месяца и изменении места жительства