«Находился за пределами страны». 19-летнего минчанина судили за уклонение от призыва в армию

Суд признал уклониста виновным и приговорил к 1 году лишения свободы. Однако наказание не будут приводить в исполнение, если в течение одного года испытательного срока он не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности (уведомлять милицию об отъездах на срок более месяца и изменении места жительства и т. д. ). Также минчанину назначили 100 часов общественно полезных работ, он еще выплатит в доход государства уголовно-правовую компенсацию: 50 базовых величин (2 тысячи белорусских рублей).