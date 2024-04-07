Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область утром в воскресенье по поручению президента. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.