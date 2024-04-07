Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал министр.
Это решение поддержали все члены комиссии. Куренков поручил информировать население о мерах поддержки: получении социальных выплат, предоставлении кредитных и ипотечных каникул, размещении в ПВР, восстановлении документов.
Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область утром в воскресенье по поручению президента. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
Прорыв дамбы
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в зоне затопления оказалась часть города. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность».
Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.
Местные власти рассказали РИА Новости, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.