В Татарстане 70-летний водитель иномарки умер за рулем

Днем 6 апреля на участке Матюшинского тракта от поселка Петровский в сторону Мирного произошло ДТП. Водитель автомобиля «Киа Спортейдж» неожиданно потерял управление и съехал в кювет.
Супруга 70-летнего водителя, которая ехала в этот момент на переднем сиденье, рассказала, что мужу стало плохо, он потерял сознание и машина съехала с дороги.
Пассажирка также заявила, что мужчина жаловался на боли в области груди перед началом движения. Прибывшие на место аварии врачи констатировали смерть, сообщает полк ДПС по Казани.
Ранее в Казани иномарка столкнулась с машиной ДПС.