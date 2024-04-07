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В Татарстане 70-летний водитель иномарки умер за рулем

Водитель жаловался жене на боли в области груди.

Источник: Комсомольская правда

Днем 6 апреля на участке Матюшинского тракта от поселка Петровский в сторону Мирного произошло ДТП. Водитель автомобиля «Киа Спортейдж» неожиданно потерял управление и съехал в кювет.

Супруга 70-летнего водителя, которая ехала в этот момент на переднем сиденье, рассказала, что мужу стало плохо, он потерял сознание и машина съехала с дороги.

Пассажирка также заявила, что мужчина жаловался на боли в области груди перед началом движения. Прибывшие на место аварии врачи констатировали смерть, сообщает полк ДПС по Казани.

Ранее в Казани иномарка столкнулась с машиной ДПС.

несчастный случай