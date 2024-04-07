7-летний ребенок пострадал при пожаре в Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в многоквартирном жилом доме на площади Ленина в Кстове произошел утром 7 апреля. Площадь пожара в загоревшейся квартире составила 20 кв.м.
Пожарными с помощью дыхательных масок были спасены 16 человек, из них 6 детей.
В огне пострадал 7-летний мальчик. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
От МЧС России привлекались 7 единиц техники и 23 специалиста.
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