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7-летний ребенок пострадал при пожаре в Кстово Нижегородской области

Мальчик госпитализирован.

Источник: МЧС РФ

7-летний ребенок пострадал при пожаре в Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в многоквартирном жилом доме на площади Ленина в Кстове произошел утром 7 апреля. Площадь пожара в загоревшейся квартире составила 20 кв.м.

Пожарными с помощью дыхательных масок были спасены 16 человек, из них 6 детей.

В огне пострадал 7-летний мальчик. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

От МЧС России привлекались 7 единиц техники и 23 специалиста.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео тушения торговых рядов на рынке в Нижнем Новгороде.

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