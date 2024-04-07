Пропавшего ребенка нашли полицейские в Рудном

Мать девочки согласилась и зашла домой только занести продукты, пишет ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Когда она вышла на улицу снова, девочка уже пропала со двора.
Некоторое время поискав ребёнка самостоятельно, родители обратились в полицию. Работу по поиску организовали за несколько минут: полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили соседей.
Оказалось, что девочка ушла в соседний подъезд, в гости к сверстнице. Обнаружить ребенка помогли составленные и разосланные по чатам ориентировки.