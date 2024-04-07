Люди возвращаются домой: в Челябинской области остаются подтопленными 15 домов

В Челябинской области в результата паводка остаются подтопленными 15 домов и 11 дорог. По данным МЧС помощь оказана 165 гражданам.
Режим чрезвычайно ситуации продолжает действовать на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и города Троицка, где затопило набережную.
Жилые дома подтоплены в селе Париж, Фершанпенуаз, Бредах, в поселке Копаловский разрушен автомобильный мост и организована лодочная переправа.
— Дороги будут восстановлены после прохождения половодья, — сообщили в правительстве региона. — Идет оценка ущерба.