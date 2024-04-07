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Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Подразделениями «Западной» группировки войск было нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм самоходные артиллерийские установки “Акация”, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 152-мм орудие Д-20, 220-мм установка реактивнойсистемы залпового огня “Ураган”, 122-мм установка реактивной системы залпового огня “Град”, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства СШАAN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, — сказали в ведомстве.