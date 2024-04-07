Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 152-мм самоходные артиллерийские установки “Акация”, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 152-мм орудие Д-20, 220-мм установка реактивнойсистемы залпового огня “Ураган”, 122-мм установка реактивной системы залпового огня “Град”, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства СШАAN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, — сказали в ведомстве.