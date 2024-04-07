Российские войска отразили 11 атак на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой народной республики.
«Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, — уточнили в Минобороны.