Туристы из Екатеринбурга попали в снежную бурю на Ямале

5 апреля на маршруте, возле поселка Харп, возникла сильная пурга. Снег забил снегоходы, и они вышли из строя. Туристам из-за сильного ветра не удалось установить печь в палатке. В результате несколько человек получили обморожения. Группа приняла решение вызвать спасателей.