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Туристы из Екатеринбурга попали в снежную бурю на Ямале

Группа туристов из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара попала в сильнейшую пургу под поселком Харп на Ямале.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Спасатели добирались до людей 10 часов в условиях почти нулевой видимости.

Экспедиция стартовала 3 апреля из республики Коми. Туристы планировали на снегоходах проехать вдоль Уральского хребта и добраться до берега Северного ледовитого океана, пишет портал 66.RU со ссылкой на руководителя экспедиции, екатеринбуржца Константина Кузнецова.

5 апреля на маршруте, возле поселка Харп, возникла сильная пурга. Снег забил снегоходы, и они вышли из строя. Туристам из-за сильного ветра не удалось установить печь в палатке. В результате несколько человек получили обморожения. Группа приняла решение вызвать спасателей.

Чтобы добраться до замерзающих людей, спасатели пересели на тяжелые гусеничные вездеходы. Из-за сильной метели и почти нулевой видимости они добирались до стоянки туристов 10 часов.

Участников экспедиции благополучно доставили в поселок Харп, сейчас они в безопасности.

Как сообщалось ранее, свердловские медики спасли пенсионеру, которая жила в глухой тайге.