«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах», — сообщили в ведомстве.
МО РФ сообщило о поражении склада с переданными Киеву странами НАТО безэкипажными катерами
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили склад с переданными Киеву странами НАТО безэкипажными катерами, а также две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщили в Минобороны России.