МО РФ сообщило о поражении склада с переданными Киеву странами НАТО безэкипажными катерами

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах», — сообщили в ведомстве.