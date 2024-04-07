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МО РФ сообщило о поражении склада с переданными Киеву странами НАТО безэкипажными катерами

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили склад с переданными Киеву странами НАТО безэкипажными катерами, а также две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах», — сообщили в ведомстве.