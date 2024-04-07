Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи.
«Кроме того, отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.
По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и два 105 мм орудия М119 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 155 мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 122 мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».