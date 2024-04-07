Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 и два 105 мм орудия М119 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 155 мм самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 122 мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».