Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольскле и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы мотопехотнй бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.
«Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и155 мм гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.