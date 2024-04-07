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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли поражение двум бригадам украинских войск на южнодонецком направлении, потери противника составили до 135 солдат, рассказали в воскресенье в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольскле и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы мотопехотнй бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.

«Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и155 мм гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.