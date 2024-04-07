Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольскле и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.