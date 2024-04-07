Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек

Сейчас на территории Самарской области в зоне подтопления находятся 313 жилых домов и 1092 приусадебных участка в Ставропольском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Волжском и других районах. За сутки вода ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков, отметили в региональном главке МЧС.