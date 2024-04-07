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Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек

САМАРА, 7 апр — РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России.

Источник: © РИА Новости

«Спасателями МЧС России из зоны подтопления (в Самарской области — ред.) были эвакуированы 816 человек, в том числе 159 ребенка. В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на территории Самарской области в зоне подтопления находятся 313 жилых домов и 1092 приусадебных участка в Ставропольском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Волжском и других районах. За сутки вода ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков, отметили в региональном главке МЧС.

Помимо эвакуации населения с подтопленных территорий, спасатели МЧС России доставляют продукты питания.

МЧС