Из зоны подтопления в Самарской области эвакуировали более 820 человек

«Спасателями МЧС России из зоны подтопления (в Самарской области — ред.) были эвакуированы 816 человек, в том числе 159 ребенка. В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на территории Самарской области в зоне подтопления находятся 313 жилых домов и 1092 приусадебных участка в Ставропольском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Волжском и других районах. За сутки вода ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков, отметили в региональном главке МЧС.
Помимо эвакуации населения с подтопленных территорий, спасатели МЧС России доставляют продукты питания.