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Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты… Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале станции.

По данным пресс-службы, «за 20 минут до атаки дрона по этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом».

«Обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы. Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил. Повреждения инфраструктурных объектов способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС», — подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.