Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты… Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале станции.
По данным пресс-службы, «за 20 минут до атаки дрона по этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом».
«Обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы. Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил. Повреждения инфраструктурных объектов способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС», — подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.