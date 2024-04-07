Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

«Обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы. Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил. Повреждения инфраструктурных объектов способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС», — подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.