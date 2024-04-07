Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения», — рассказал Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»). По последним данным, из затопленных районов эвакуировано более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей.
По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин подчеркнул необходимость своевременного анализа ситуации и принятия мер в связи с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. Сегодня глава государства планирует провести телефонные разговоры с губернаторами этих регионов Вадимом Шумковым и Александром Моором.
4 апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Вечером 5 апреля в Орске прорвало защитную дамбу, после чего была объявлена массовая эвакуация. Подтопленными оказались более 6 тыс. домов. Сегодня, 7 апреля, глава МЧС по поручению Владимира Путина отправился в Орск. Там он провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам совещания комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального уровня.