Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводком в Оренбургской области

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения», — рассказал Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»). По последним данным, из затопленных районов эвакуировано более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей.