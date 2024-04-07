Режим ЧС объявлен в Атырауской области

Накануне, прибывший в регион с рабочей поездкой вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что вслед за Кульсары режим ЧС объявят в Атырау. Ранее он совершил облёт территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны «Жадырасын-2», «Болашак», «Вахтовый поселок», населенный пункт «Карагай»..