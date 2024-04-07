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«Пьяным вез 12 человек из Гродно в Новогрудок». Пьяного маршрутчика сняли с рейса белорусские гаишники

Пьяный водитель маршрутки с двенадцатью пассажирами снят с рейса в Гродно.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

В Гродно сотрудники ГАИ сняли с рейса пьяного водителя маршрутки, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, был задержан водитель маршрутного такси «Мерседес», которого остановили для проверки документов. Водитель перевозил 12 пассажиров, направляясь из Гродно в Новогрудок. Медосвидетельствование 36-летнего водителя выявило 0,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. От управления маршруткой пьяного водителя отстранили.

— Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации перевозчика, — указали в УВД.