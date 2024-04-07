«Пьяным вез 12 человек из Гродно в Новогрудок». Пьяного маршрутчика сняли с рейса белорусские гаишники

Так, был задержан водитель маршрутного такси «Мерседес», которого остановили для проверки документов. Водитель перевозил 12 пассажиров, направляясь из Гродно в Новогрудок. Медосвидетельствование 36-летнего водителя выявило 0,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. От управления маршруткой пьяного водителя отстранили.