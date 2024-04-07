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Аким Костаная попросил о помощи жителей города из-за паводков

Аким Костаная Марат Жундубаев опубликовал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) обращение к жителям города, в котором попросил неравнодушных граждан помочь с устранением угрозы перелива, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

«Уважаемые жители города Костаная, земляки. Вы знаете, в городе складывается сложная ситуация, в городе режим ЧС. Сегодня из трех мостов два моста перекрыты по движению, один мост открыт по проспекту Тауелсиздик от Тобола до Костаная. Сегодня есть угроза перелива, люди работают с утра, порядка 700 человек работают, понятно, что люди устают, нам требуется помощь. В связи с этим я обращаюсь ко всем неравнодушным нашим землякам, у кого есть желание, подойдите к мосту, желательно тепло одеться, прийти сюда и помочь. Работа будет с мешкотарой с песком. Если есть желание помочь, нужно прямо сегодня, прямо сейчас», — призвал аким.

Также Марат Жундубаев попросил автовладельцев города ограничить движение по данному мосту, так как это затрудняет работу волонтеров.