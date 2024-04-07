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Путин поручил подготовиться к подтоплениям в Курганской и Тюменской областях

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором. Глава государства поручил им подготовить регионы к подтоплениям в ходе весеннего паводка, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

По словам пресс-секретаря, неизбежность подтоплений в Курганской и Тюменской областях была отмечена в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванным аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды.

Владимир Путин в разговоре с губернаторами отметил необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации, передает Дмитрий Песков.

Ранее сегодня, 7 апреля, президент обсудил с главой МЧС Александром Куренковым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером ситуацию с паводком в регионе. Ему доложили об эвакуации людей и о мерах по ликвидации последствий наводнения.

4 апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Вечером 5 апреля в Орске прорвало защитную дамбу, после чего была объявлена массовая эвакуация. Подтопленными оказались более 6 тыс. домов. Сегодня, 7 апреля, глава МЧС по поручению Владимира Путина отправился в Орск. Там он провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам совещания комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Путин Владимир