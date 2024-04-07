Путин поручил подготовиться к подтоплениям в Курганской и Тюменской областях

4 апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Вечером 5 апреля в Орске прорвало защитную дамбу, после чего была объявлена массовая эвакуация. Подтопленными оказались более 6 тыс. домов. Сегодня, 7 апреля, глава МЧС по поручению Владимира Путина отправился в Орск. Там он провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам совещания комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального уровня.