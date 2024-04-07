Паводки в Казахстане: премьер дал поручения министрам и акимам

С начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч — дети. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7 269 — дети. К этому часу подтопленными остаются шесть областей: Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Атырауская и Северо-Казахстанская. Талая вода зашла в 3 702 дома.