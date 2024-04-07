Паводки в Казахстане: премьер дал поручения министрам и акимам

Министерству здравоохранения премьер поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и, в частности, за качеством питьевой воды.
«Министерству сельского хозяйства — обеспечить необходимый ветеринарный контроль за домашними и дикими животными, не допустив ухудшения эпизоотической ситуации; Министерству внутренних дел необходимо принять меры по обеспечению сохранности имущества эвакуированного населения; акиматам — обеспечить население в эвакуационных пунктах всем необходимым, а также проработать вопрос их временного проживания на период восстановительных работ», — говорится в сообщении.
Сообщается, что паводковая ситуация в стране находится на постоянном контроле Штаба.
Напомним, режим ЧС местного масштаба объявлен в 30 населённых пунктах в десяти регионах страны.
С начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч — дети. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7 269 — дети. К этому часу подтопленными остаются шесть областей: Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Атырауская и Северо-Казахстанская. Талая вода зашла в 3 702 дома.