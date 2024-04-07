Казгидромет предупреждает о повышении уровней воды в нескольких регионах

Как отметила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, на сегодняшний день подъемы уровней воды продолжаются в ЗКО, Атырауской, Акмолинской, Костанайской областях, СКО и ВКО.
На водных объектах продолжается ослабление и разрушение ледовой обстановки, заторные явления, колебания и повышения уровней воды. Местами сохраняются превышения критических отметок, за счет интенсивного снеготаяния в руслах рек, а также добегания талого стока и боковой приточности.
Выпущены штормовые гидрологические предупреждения по Костанайской области о подъеме уровня воды за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья.
«Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможны превышения опасных отметок, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки».
Штормовые гидрологические предупреждения выпущены также по области Абай и ВКО в период с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков и дальнейшего повышения температурного фона, интенсивного снеготаяния и вскрытия рек. Ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков.
В Атырауской области в период с 7 по 9 апреля в связи с высоким уровнем воды в бассейне реки Эмба сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.
В Акмолинской области в период с 7 по 10 апреля на реках Жабай и Калкутан, их притоках и верховьях ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений.