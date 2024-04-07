Казгидромет предупреждает о повышении уровней воды в нескольких регионах

В Акмолинской области в период с 7 по 10 апреля на реках Жабай и Калкутан, их притоках и верховьях ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений.