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Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Бресте

Пострадавшие в аварии в областном центре были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Женщина и ребенок получили травмы в результате ДТП в Бресте, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария случилась в воскресенье, 7 апреля, около 13:00 на пересечении улиц Московская и Советской Конституции.

«Произошло столкновение автомобиля Lincoln под управлением 27-летнего брестчанина и Ford. От удара Lincoln выехал за пределы проезжей части», — сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в ДТП травмы получили 52-летняя женщина, ехавшая в качестве пассажира в Ford, и несовершеннолетний, находившийся в Lincoln и перевозившийся без специального кресла.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В ГАИ напомнили, что во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям нужно неукоснительно соблюдать ПДД, требования дорожных знаков, сигналов светофора, а также не совершать резких маневров.