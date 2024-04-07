Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Бресте

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Женщина и ребенок получили травмы в результате ДТП в Бресте, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
Авария случилась в воскресенье, 7 апреля, около 13:00 на пересечении улиц Московская и Советской Конституции.
«Произошло столкновение автомобиля Lincoln под управлением 27-летнего брестчанина и Ford. От удара Lincoln выехал за пределы проезжей части», — сказали в ГАИ.
Там также отметили, что в ДТП травмы получили 52-летняя женщина, ехавшая в качестве пассажира в Ford, и несовершеннолетний, находившийся в Lincoln и перевозившийся без специального кресла.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
В ГАИ напомнили, что во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям нужно неукоснительно соблюдать ПДД, требования дорожных знаков, сигналов светофора, а также не совершать резких маневров.