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В Челябинской области поднимается уровень реки Миасс

Жителей Миасса предупредили о подтоплениях.

Источник: управление ГОЧС Миасса

В Миассе Челябинской области возникла угроза подтопления нескольких поселков из-за повышения уровня воды в реке. Об этом предупреждает управление ГОЧС города.

— Из-за подъема воды производится сброс через плотину Поликарповского пруда, — говорится в сообщении. — Возможно повышения уровня воды по руслу от поселка Динамо до северной части округа.

Жителей просят выбирать обходные пути, так как может затопить пешеходные мосты от машгородка до поселка Тургояк, а также в Тыелге, Новоандреевке, Михеевке, Новотагилке и Селянкино.

МЧС