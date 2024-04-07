В Челябинской области поднимается уровень реки Миасс

В Миассе Челябинской области возникла угроза подтопления нескольких поселков из-за повышения уровня воды в реке. Об этом предупреждает управление ГОЧС города.
— Из-за подъема воды производится сброс через плотину Поликарповского пруда, — говорится в сообщении. — Возможно повышения уровня воды по руслу от поселка Динамо до северной части округа.
Жителей просят выбирать обходные пути, так как может затопить пешеходные мосты от машгородка до поселка Тургояк, а также в Тыелге, Новоандреевке, Михеевке, Новотагилке и Селянкино.