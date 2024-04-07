ВС России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщило подполье

Лебедев рассказал утром в воскресенье, что ВС России уничтожили в районе Харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа. Ночью в субботу, по его словам, войска поразили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.