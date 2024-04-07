ВС России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщило подполье

«Днем 7 апреля по военным объектам города Харьков пришлась серия ударов. Подполье Харькова зафиксировало очень удачное попадание по площадке хранилищ ГСМ в Индустриальном районе Харькова. Впритык к площадке находятся склады, где часто видели армейские грузовики», — сказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что подполье зафиксировало в 14:20 (совпадает с мск) удар в районе Харьковского аэропорта — он пришелся восточнее взлетно-посадочной полосы, где расположены склады и ангары. Подпольщик предоставил фотографии, на которых виден столб дыма на фоне города.
Также собеседник агентства передал сообщение от жителя Харькова, который рассказал, что над городом кружит объект с реактивным двигателем.
«Имеется в виду разведывательный БПЛА, который производит объективный контроль попаданий и работу систем ПВО. Харьковчане отметили молчание со стороны ПВО в этот раз», — пояснил Лебедев.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Лебедев рассказал утром в воскресенье, что ВС России уничтожили в районе Харьковского аэропорта иностранную систему ПВО зенитного типа. Ночью в субботу, по его словам, войска поразили склад в Харькове. На нем хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.
Днем того же дня Минобороны сообщило, что армия ликвидировала в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.