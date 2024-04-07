Гладков сообщил о смерти девушки при атаке ВСУ на Белгородскую область

«В результате отрaжения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагaровка осколки попали в автомобиль, в кoтором находилась семья из шести челoвек, — написал он. — К большому горю, пoгибла девушка». Гладков уточнил, что она умерла от полученных ран до прибытия бригады скорой помощи. Также губернатор сообщил о ранении мужчины, 18-летнего юноши и двоих детей.