«В результате отрaжения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагaровка осколки попали в автомобиль, в кoтором находилась семья из шести челoвек, — написал он. — К большому горю, пoгибла девушка». Гладков уточнил, что она умерла от полученных ран до прибытия бригады скорой помощи. Также губернатор сообщил о ранении мужчины, 18-летнего юноши и двоих детей.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Он уточнил, что пострадавшие находились в автомобиле, когда система ПВО отражала атаку. По данным Гладкова, у мужчины — закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы, его жена находится в стрессовом состоянии. У юноши — закрытая черепно-мозговая травма, у детей — закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Состояние мужчины и детей оценивается как средней степени тяжести, у 18-летнего парня состояние удовлетворительное.
Также в результате атаки в селе Шагаровка осколками посечены вывеска и фасад коммерческого объекта, уточнил губернатор.