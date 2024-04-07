Пик паводков и вторая волна половодья ожидается в Казахстане

В Западно-Казахстанской области до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, в секунду там протекает 680 кубометров воды, по реке Дерколь уровень воды пошел на спад. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По данным, которыми министр водных ресурсов и ирригации Нуржигитов обменивается с российскими коллегами, на сегодня сброс с Ириклинского гидроузла составляет 1680 кубометров в секунду, максимальная отметка была 4 апреля — 2600 кубометров в секунду.