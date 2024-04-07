В Подмосковье напали на полицейских, один силовик погиб

По словам источника РБК, близкого к МВД, погиб оперативник, ранен помощник дежурного.
«В рамках операции “Лес” они прибыли на задержание “закладчиков”, где все и произошло», — рассказал собеседник РБК.
По информации телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета. Он уехал с места преступления на черном мотоцикле и, предположительно, направился в сторону Санкт-Петербурга.
В Подмосковье объявлен план «Сирена», сообщил РБК другой источник, близкий к полиции. Последний раз эта команда была 22 марта в день атаки на «Крокус Сити Холл».
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.