В Подмосковье напали на полицейских, один силовик погиб

По информации телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета. Он уехал с места преступления на черном мотоцикле и, предположительно, направился в сторону Санкт-Петербурга.

В Подмосковье объявлен план «Сирена», сообщил РБК другой источник, близкий к полиции. Последний раз эта команда была 22 марта в день атаки на «Крокус Сити Холл».

План «Сирена» может применяться для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах, для поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников. Сотрудники полиции и других органов проводят розыск подозреваемых, патрулируют территорию, при необходимости проводят досмотры или задержания. Ориентировки на преступника (преступников) передаются всем патрульно-постовым службам на территории, где действует план. Патрули ДПС, в свою очередь, останавливают автомобили и проверяют личности водителей и при необходимости досматривают авто.