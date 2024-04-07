В больницах Орска приостановили оказание плановой помощи

Часть поликлиник Орска также находятся в зоне подтопления, поэтому медицинские сотрудники в этих учреждениях будут оказывать помощь на дому. Неотложные бригады для обслуживания больных усилены, добавили в ведомстве. «Имеется весь необходимый запас медикаментов. Проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами в настоящее время нет», — добавили в Минздраве.