В больницах Орска приостановили оказание плановой помощи

«В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах. Коечный фонд в этих двух стационарах, расположенных вне опасности затопления, достаточен для оказания неотложной помощи, также штатно работают педиатрические и инфекционные койки в городе», — сообщил региональный Минздрав.
Часть поликлиник Орска также находятся в зоне подтопления, поэтому медицинские сотрудники в этих учреждениях будут оказывать помощь на дому. Неотложные бригады для обслуживания больных усилены, добавили в ведомстве. «Имеется весь необходимый запас медикаментов. Проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами в настоящее время нет», — добавили в Минздраве.
С завтрашнего дня, 8 апреля, c целью профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители Орска будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами, с 9 апреля начнется массовая вакцинация населения против гепатита А.
5 апреля в Орске прорвало дамбу. В зону подтопления водой из реки Урал попали 4 тыс. жилых домов, в которых проживают около 11 тыс. жителей, а также 11 социально значимых объектов. По последним данным, в 13 ПВР находятся 1052 эвакуированных жителя. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что из-за угрозы подтопления из медучреждений эвакуировали 132 пациента.