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СК опубликовал кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России показал видео с места нападения на двух сотрудников полиции в Подмосковье во время задержания наркосбытчика, в результате которого один из них погиб, другой пострадал. Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, что место преступления оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия и документируют соответствующие наблюдения. Также показано, что специалисты собирают вещи, которые обнаружены на месте преступления. В частности, там найдены несколько 100 рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, по видео неясно. За оцеплением стоит черная машина.

СК