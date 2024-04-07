СК опубликовал кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье

На кадрах видно, что место преступления оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия и документируют соответствующие наблюдения. Также показано, что специалисты собирают вещи, которые обнаружены на месте преступления. В частности, там найдены несколько 100 рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, по видео неясно. За оцеплением стоит черная машина.