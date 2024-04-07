Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

«Мост тщательно охраняется и защищается. Но все работают над этим вопросом», — сказал Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос почему Крымский мост до сих пор стоит, хоть и является одной из целей ВСУ.
3 апреля британская газета The Guardian со ссылкой на источники в ГУР Министерства обороны Украины заявила, что Украина планирует новую атаку на Крымский мост, которая может состояться в первой половине 2024 года. При этом само издание ставит под сомнение нынешние возможности украинских спецслужб по совершению подобных диверсий. Тем не менее начальник ГУР Буданов, по информации The Guardian, направил основные силы спецслужбы на реализацию цели уничтожения Крымского моста.
Крымский мост дважды становился объектом диверсий. 8 октября 2022 года на мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно.