Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

3 апреля британская газета The Guardian со ссылкой на источники в ГУР Министерства обороны Украины заявила, что Украина планирует новую атаку на Крымский мост, которая может состояться в первой половине 2024 года. При этом само издание ставит под сомнение нынешние возможности украинских спецслужб по совершению подобных диверсий. Тем не менее начальник ГУР Буданов, по информации The Guardian, направил основные силы спецслужбы на реализацию цели уничтожения Крымского моста.