СМИ: в доме мэра французского Аваллона обнаружили 70 кг каннабиса

Источник France Bleu сообщил, что обыски также были проведены в мэрии и в офисе Джамили Хабсауи. Помимо каннабиса был найден 1 кг кокаина, золотой слиток и €7 тыс. наличными. По данным СМИ, всего по делу задержаны семь человек.
Как отмечает Le Parisien, один из братьев мэра десять лет назад был осужден за торговлю наркотиками. По версии следствия, братья хранили наркотические вещества в доме Джамили Хабсауи. В ближайшее время следователи планируют установить, знала ли чиновница об этом.
Джамиля Хабсауи представляет Социалистическую партию Франции. Она была избрана мэром Аваллона в 2021 году, а до этого работала первым заместителем мэра.
Обыски французской жандармерии проходили в рамках кампании МВД страны по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен говорил, что ведомству необходимо допросить 850 человек. Кампания начиналась в Марселе, где было обнаружено и ликвидировано несколько сетей наркоторговли.