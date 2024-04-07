СМИ: в доме мэра французского Аваллона обнаружили 70 кг каннабиса

Как отмечает Le Parisien, один из братьев мэра десять лет назад был осужден за торговлю наркотиками. По версии следствия, братья хранили наркотические вещества в доме Джамили Хабсауи. В ближайшее время следователи планируют установить, знала ли чиновница об этом.