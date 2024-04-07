Число подтопленных домов в Оренбургской области выросло до 10,1 тыс

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы подтоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков, сообщила пресс-служба правительства региона.
«По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — цитирует публикацию ТАСС.
Ранее было известно о 6,1 тыс. подтопленных домах и 9,6 тыс. приусадебных участков только в Орске.
Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К вечеру 7 апреля уровень воды достиг отметки 864 см, опасный уровень — 930 см.
Спасатели продолжают эвакуацию жителей. По последним данным, эвакуировано свыше 6,1 тыс. человек, из них более 1 тыс. находятся в пунктах временного размещения.