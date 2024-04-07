Минобороны пресекло атаку дрона на Брянскую область

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
О разрушениях или пострадавших информации нет.
Ранее в этот день российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областями.
В частности, вечером этого дня мэрия Белгорода предупредила, что в административном центре и Белгородской области снова запустили сигнал ракетной опасности.
Также днем 7 апреля средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Гладков также сообщал, что дроны атаковали поселок Ленинский и село Дроновка, повреждения получили жилой дом и линия газопередачи. Также сгорели два автомобиля. Позже в Белгороде и Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.