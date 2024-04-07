Индианополис
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны пресекло атаку дрона на Брянскую область

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 20:00 над Брянской областью, сообщили 7 апреля в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

О разрушениях или пострадавших информации нет.

Ранее в этот день российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областями.

В частности, вечером этого дня мэрия Белгорода предупредила, что в административном центре и Белгородской области снова запустили сигнал ракетной опасности.

Также днем 7 апреля средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Гладков также сообщал, что дроны атаковали поселок Ленинский и село Дроновка, повреждения получили жилой дом и линия газопередачи. Также сгорели два автомобиля. Позже в Белгороде и Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.