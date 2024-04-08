Вашингтон
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежском поселке Рыбачий сгорели 4 дачных домика

Пожар произошел в воронежском поселке Рыбачий вечером воскресенья.

Воронежцев обеспокоил вечерний пожар на берегу водохранилища в Коминтерновском районе. Фото горожане выложили в соцсетях. В ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили, что вызов дежурному поступил в 19.22.

— В 7-м квартале поселка Рыбачий загорелся дачный домик. Из-за плотной застройки огонь практически сразу перекинулся на соседние строения. Пожарным удалось удержать пламя в рамках четырех загоревшихся домиков, несмотря на сложности с доступом к месту пожара и сильным распространением пламени. На месте работало семь единиц техники и 36 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 21.08, — сообщили в ведомстве.

Эксперты устанавливают причину возгорания. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

пожары