В воронежском поселке Рыбачий сгорели 4 дачных домика

— В 7-м квартале поселка Рыбачий загорелся дачный домик. Из-за плотной застройки огонь практически сразу перекинулся на соседние строения. Пожарным удалось удержать пламя в рамках четырех загоревшихся домиков, несмотря на сложности с доступом к месту пожара и сильным распространением пламени. На месте работало семь единиц техники и 36 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 21.08, — сообщили в ведомстве.