В воронежском поселке Рыбачий сгорели 4 дачных домика

Воронежцев обеспокоил вечерний пожар на берегу водохранилища в Коминтерновском районе. Фото горожане выложили в соцсетях. В ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили, что вызов дежурному поступил в 19.22.
— В 7-м квартале поселка Рыбачий загорелся дачный домик. Из-за плотной застройки огонь практически сразу перекинулся на соседние строения. Пожарным удалось удержать пламя в рамках четырех загоревшихся домиков, несмотря на сложности с доступом к месту пожара и сильным распространением пламени. На месте работало семь единиц техники и 36 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 21.08, — сообщили в ведомстве.
Эксперты устанавливают причину возгорания. По предварительным сведениям, пострадавших нет.