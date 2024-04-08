МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС

Ранее в воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
«Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи подтвердила как минимум три прямых попадания в основную защитную оболочку. Этого не должно происходить», — написал Гросси на своей странице в социальной сети Х.
Он также подчеркнул, что никто не сможет получить военной или политической выгоды от атак на ядерные объекты.
Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.