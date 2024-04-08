МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС

«Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи подтвердила как минимум три прямых попадания в основную защитную оболочку. Этого не должно происходить», — написал Гросси на своей странице в социальной сети Х.