Пострадали пятеро: что произошло на дорогах Хабаровского края 7 апреля

За минувшие сутки, 7 апреля, в Хабаровском крае произошло три ДТП, в которых пострадали пятеро человек. Всего зафиксировано два столкновения и один наезд на пешехода, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
В Комсомольске-на-Амуре 32-летний водитель Nissan Tiida не рассчитал скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб с Toyota Corona. Виновник ДТП и его пассажирка получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу. Также травмировался водитель Toyota, госпитализация не потребовалась.
Всего за сутки в регионе выявлено 468 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены:
25 водителей за езду в пьяном виде;
23 водителя, не уступивших дорогу пешеходам;
34 водителя, не пристегнутых ремнём безопасности.