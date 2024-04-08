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Пострадали пятеро: что произошло на дорогах Хабаровского края 7 апреля

Сводку ДТП опубликовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

За минувшие сутки, 7 апреля, в Хабаровском крае произошло три ДТП, в которых пострадали пятеро человек. Всего зафиксировано два столкновения и один наезд на пешехода, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

В Комсомольске-на-Амуре 32-летний водитель Nissan Tiida не рассчитал скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб с Toyota Corona. Виновник ДТП и его пассажирка получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу. Также травмировался водитель Toyota, госпитализация не потребовалась.

Всего за сутки в регионе выявлено 468 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены:

25 водителей за езду в пьяном виде;

23 водителя, не уступивших дорогу пешеходам;

34 водителя, не пристегнутых ремнём безопасности.