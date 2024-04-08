Пострадали пятеро: что произошло на дорогах Хабаровского края 7 апреля

В Комсомольске-на-Амуре 32-летний водитель Nissan Tiida не рассчитал скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб с Toyota Corona. Виновник ДТП и его пассажирка получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу. Также травмировался водитель Toyota, госпитализация не потребовалась.