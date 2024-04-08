В Приморье отрезало несколько сел из-за размыва дорог

«Помимо этого, в Красноармейском округе размыло объезд моста на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая. Перелив длиной 10 метров достигает глубины до полуметра. Как сообщают в министерстве по делам ГОЧС, перелив из-за таяния снега и льда. Для автомобилей высокой степени проходимости проезд доступен, также есть альтернативный проезд через село Ракитное», — сказали в Минтрансе.