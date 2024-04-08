В Приморье отрезало несколько сел из-за размыва дорог

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Несколько сел отрезало в Дальнереченском районе Приморья из-за размыва дорог, сообщил РИА Новости представитель Примавтодора.
«Дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига размыло. Также перемыт мост на седьмом километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное», — сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что села отрезаны.
В краевом министерстве транспорта РИА Новости также сообщили, что семь сел в Дальнереченском районе отрезало из-за половодья.
«Помимо этого, в Красноармейском округе размыло объезд моста на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая. Перелив длиной 10 метров достигает глубины до полуметра. Как сообщают в министерстве по делам ГОЧС, перелив из-за таяния снега и льда. Для автомобилей высокой степени проходимости проезд доступен, также есть альтернативный проезд через село Ракитное», — сказали в Минтрансе.
Там отметили, что сейчас вода на высоком уровне. Проезды будут восстанавливать, когда она спадет.