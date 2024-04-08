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В Комсомольске Nissan жёстко врезался в Toyota на встречке, пострадали трое

Виновник аварии ехал на большой скорости в гололёд и не успел затормозить.

Источник: Аргументы и факты

В Комсомольске-на-Амуре Nissan жёстко врезался в Toyota на встречной полосе. Виновник аварии разогнался в гололёд и потерял управление, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 7 апреля в 15:33 на улице Рыночной. 32-летний водитель Nissan Tiida двигался в сторону Северного шоссе на большой скорости в условиях гололедицы. В районе дома № 8 машину вынесло на встречку, по которой двигалась Toyota Corona. Комсомольчанин не успел затормозить и допустил столкновение.

В результате аварии водитель Nissan и его пассажирка получили тяжёлые травмы. Обоих доставили в больницу для обследования и лечения. Также пострадал водитель Toyota, но ему госпитализация не потребовалась. Как уточняет ГИБДД, в момент столкновения он был пристёгнут.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.