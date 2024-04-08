В Комсомольске Nissan жёстко врезался в Toyota на встречке, пострадали трое

В результате аварии водитель Nissan и его пассажирка получили тяжёлые травмы. Обоих доставили в больницу для обследования и лечения. Также пострадал водитель Toyota, но ему госпитализация не потребовалась. Как уточняет ГИБДД, в момент столкновения он был пристёгнут.