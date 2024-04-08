Услышали крики в ночи: дом по Краснореченской вспыхнул в Хабаровске

Четверых человек вытащили из огня хабаровские спасатели. Пожар произошел в многоквартирном доме в ночь на 8 апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Жители панельного дома в Краснореченском переулке, 12, уже готовились к рабочей неделе, как услышали крики соседей. Примерно в 22:21 начался пожар. Очевидцы вызвали МЧС.
— На месте пожарные расчеты установили, что горят домашние вещи на балконе и квартира на втором этаже. Звеньями газодымозащитной службы незамедлительно была организована разведка задымленных помещений. При помощи индивидуальных спасательных устройств пожарными МЧС России спасено четыре человека, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Специалисты работали быстро и слажено, смогли локализовать пожар на 30 квадратных метрах. В 23:04 ликвидировали открытое горение, а через 45 минут руководитель тушения доложил об окончании работ. Никто не погиб и не пострадал.
На месте работали 14 человек и четыре единицы техники.