Услышали крики в ночи: дом по Краснореченской вспыхнул в Хабаровске

— На месте пожарные расчеты установили, что горят домашние вещи на балконе и квартира на втором этаже. Звеньями газодымозащитной службы незамедлительно была организована разведка задымленных помещений. При помощи индивидуальных спасательных устройств пожарными МЧС России спасено четыре человека, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.