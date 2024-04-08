Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения волонтера в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения волонтера в Новосибирске. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Нижняя Ельцовка пятеро мужчин напали на волонтера, которые развешивал листовки с информацией о сборе помощи для бойцов СВО.
Ранее местные следователи начали проверку по данному факту. Глава СК РФ потребовал открыть уголовное дело и представить доклад об инциденте.
Напомним, на мужчину напали 5 апреля.