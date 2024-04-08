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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения волонтера в Новосибирске

Пострадавший расклеивал листовки в поддержку бойцов СВО.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения волонтера в Новосибирске. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Нижняя Ельцовка пятеро мужчин напали на волонтера, которые развешивал листовки с информацией о сборе помощи для бойцов СВО.

Ранее местные следователи начали проверку по данному факту. Глава СК РФ потребовал открыть уголовное дело и представить доклад об инциденте.

Напомним, на мужчину напали 5 апреля.

СК