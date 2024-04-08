Минздрав обратился к казахстанцам из-за ситуации с паводками

«В Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода. В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели».

«Для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Наццентра общественного здравоохранения. Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается», — добавили в министерстве.

Помимо этого, в Минздраве дали рекомендации жителям регионов, где сейчас наблюдаются паводки: для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду; не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления; не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды; мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета; обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами; при наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику.