Минздрав обратился к казахстанцам из-за ситуации с паводками

На официальной Instagram-странице (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) министерства сообщается, что ведомство держит на особом контроле эпидемиологическую ситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим.
«В Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода. В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели».
Отмечается, что, согласно результатам лабораторного мониторинга, рисков для вспышки водных инфекционных заболеваний нет.
«Для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Наццентра общественного здравоохранения. Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается», — добавили в министерстве.
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев выступал с обращением к казахстанцам. По его словам, текущая ситуация — возможно самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.
Кроме того мы рассказывали о том, что на ситуацию с паводками в Казахстане отреагировал депутат Европарламента. Он пожелал скорейшего восстановления. Представители Генпрокуратуры ранее заявили, что они устанавливают причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.
«В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа», — сообщили в ведомстве.
Как действовать во время паводков
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок — это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате: сброса воды с гидротехнических сооружений; быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки); обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
«Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации», — объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует: отключить воду, газ, электричество; погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы; закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой. Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой: документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства; комплект одежды и обуви по сезону; запас продуктов питания на несколько дней. Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
«Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно», — отметили представители МЧС РК.